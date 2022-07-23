Кабмин утвердил перечень услуг за рубежом, которые разрешено оплачивать за валюту

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление 24 февраля 2022 г. № 153 "Об отдельных вопросах обеспечения импорта". Новые правила начали действовать с 23 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 22 июля 2022 г. № 814.
Документом утвержден перечень услуг, работ, прав интеллектуальной собственности и других неимущественных прав, по операциям импорта которых рекомендовано Национальному банку обеспечить проведение переводов.
Постановление содержит широкий перечень услуг, среди которых:
Напомним, Кабинет министров с 9 июля отменил постановление о перечне товаров критического импорта, для которых разрешено покупать валюту на межбанке. В то же время остается запрет на импорт услуг.