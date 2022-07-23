Уряд затвердив перелік послуг за кордоном, які дозволено оплачувати за валюту
Фото: Кабмін затвердив широкий перелік послуг для імпорту (Getty Images)
Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови 24 лютого 2022 р. № 153 "Про окремі питання щодо забезпечення здійснення імпорту". Нові правила почали діяти з 23 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 22 липня 2022 р. № 814.
Документом затверджений перелік послуг, робіт, прав інтелектуальної власності, інших немайнових прав, за операціями з імпорту яких рекомендовано Національному банку забезпечити здійснення переказів.
Постанова містить широкий перелік послуг, серед яких:
- Оплата товарів (продукції, послуг, витрат), пов’язаних із перевезенням пасажирів, вантажів
- Послуги з транспортування вантажів всіма видами транспорту
- Послуги із зберігання товару на складах за кордоном
- Оптичні та радарні супутникові знімки
- Програмна продукція, зокрема результат комп’ютерного програмування
- Примірники (копії, екземпляри) комп’ютерних програм, їх частин, компонентів
- Послуги медичних лабораторій
- Послуги з реєстрації та перереєстрації лікарських засобів
- Послуги іноземних дата-центрів
- Послуги поштового зв’язку тощо
Нагадаємо, Кабінет міністрів з 9 липня скасував постанову про перелік товарів критичного імпорту, для яких дозволено купувати валюту на міжбанку. Водночас залишається заборона на імпорт послуг.