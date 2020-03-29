Кабмин утвердил обязательную обсервацию для украинцев, вернувшихся из-за границы

Кабинет министров Украины в воскресенье, 29 марта, принял решение об обязательной обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы для предотвращения распространения коронавируса на территории страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра инфраструктуры Владислава Криклия в его Telegram-канале.

"Правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы", - написал он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что все украинцы после возвращения из-за границы будут проходить обязательную двухнедельную обсервацию из-за угрозы коронавируса. При этом он добавил, что локациями для обсервации могут стать гостиницы, с которыми уже достигнуты предварительные договоренности.

Кроме того, в Украине по состоянию на 22:00 зафиксировано 475 случаев заражения коронавирусом, из них - шесть человек выздоровели. Также зафиксировано десять летальных исходов.

Ранее президент Владимир Зеленский прогнозировал три возможных сценария распространения пандемии коронавирус в Украине.