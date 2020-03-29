Кабмін затвердив обов'язкову обсервацію для українців, які повернулися з-за кордону

Кабінет міністрів України в неділю, 29 березня, прийняв рішення про обов'язкову обсервацію для тих українців, які повертаються з-за кордону для запобігання поширенню коронавірусу на території країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра інфраструктури Владислава Криклія в його Telegram-каналі.

"Уряд прийняв рішення про обов'язковість дотримання режиму обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону", - написав він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що всі українці після повернення з-за кордону будуть проходити обов'язкову двотижневу обсервацію через загрозу коронавірусу. При цьому він додав, що локаціями для обсервації можуть стати готелі, з якими досягнуті попередні домовленості.

Крім того, в Україні станом на 22:00 зафіксовано 475 випадків зараження коронавірусом, з них - шість осіб одужали. зафіксовано десять смертей.

Раніше президент Володимир Зеленський прогнозував три можливих сценарії поширення пандемії коронавірусу в Україні.