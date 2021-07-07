Кабмин утвердил новый порядок присвоения адресов объектам строительства

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев заявил, что после отмены порядка присвоения почтовых адресов, который действовал с 60-70-х, в Украине не было четкой процедуры.

"Учитывая важность этого вопроса как для граждан и органов местного самоуправления, так и для строительного бизнеса, по результатам экспериментального проекта по присвоению адресов Минрегион разработал новый единый порядок", - сказал он.

Это постановление обеспечит присвоение адресов с помощью Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Новый порядок регулирует вопросы: