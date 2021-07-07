Кабмін затвердив новий порядок присвоєння адрес об’єктам будівництва

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов заявив, що після скасування порядку присвоєння поштових адрес, який діяв з 60-70-х, в Україні не було чіткої процедури.

"Враховуючи важливість цього питання як для громадян та органів місцевого самоврядування, так і для будівельного бізнесу, за результатами експериментального проекту з присвоєння адрес Мінрегіон розробив новий єдиний порядок", - сказав він.

Ця постанова забезпечить присвоєння адрес за допомогою Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Новий порядок врегульовує питання щодо: