Кабмін затвердив новий порядок присвоєння адрес об’єктам будівництва

Кабінет міністрів затвердив новий порядок присвоєння адрес об’єктам будівництва та нерухомого майна. Відповідну постанову розробив Мінрегіон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов заявив, що після скасування порядку присвоєння поштових адрес, який діяв з 60-70-х, в Україні не було чіткої процедури.
"Враховуючи важливість цього питання як для громадян та органів місцевого самоврядування, так і для будівельного бізнесу, за результатами експериментального проекту з присвоєння адрес Мінрегіон розробив новий єдиний порядок", - сказав він.
Ця постанова забезпечить присвоєння адрес за допомогою Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.
Новий порядок врегульовує питання щодо:
Нагадаємо, Верховна рада зробила крок до ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції, ухваливши за основу відповідний законопроект №5655.