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Кабмін затвердив новий порядок присвоєння адрес об’єктам будівництва

Автор: Юлія Струк

Кабінет міністрів затвердив новий порядок присвоєння адрес об’єктам будівництва та нерухомого майна. Відповідну постанову розробив Мінрегіон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов заявив, що після скасування порядку присвоєння поштових адрес, який діяв з 60-70-х, в Україні не було чіткої процедури.

"Враховуючи важливість цього питання як для громадян та органів місцевого самоврядування, так і для будівельного бізнесу, за результатами експериментального проекту з присвоєння адрес Мінрегіон розробив новий єдиний порядок", - сказав він.

Ця постанова забезпечить присвоєння адрес за допомогою Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Новий порядок врегульовує питання щодо:

  • переліку реквізитів (складових) адрес об’єктів будівництва, об’єктів нерухомого майна із деталізацією випадків, коли вони застосовуються чи не застосовуються;
  • необхідних реквізитів для присвоєння адреси за межами населених пунктів;
  • присвоєння адреси окремим частинам будинку, які є самостійними об’єктами права на нерухоме майно (квартири, гаражні бокси, машиномісця, інші житлові та нежитлові приміщення);
  • впорядкування нумерації (перенумерації) будинків та квартир;
  • визначення переліку об’єктів, яким не присвоюється адреса об’єктів нерухомого майна.

Нагадаємо, Верховна рада зробила крок до ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції, ухваливши за основу відповідний законопроект №5655.

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