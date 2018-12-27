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Кабмін затвердив нові пропорції ЄСВ

Новини » Політика    27.12.2018 - 14:15
Кабмін затвердив нові пропорції ЄСВ
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Уряд збільшив частку на страхування у зв'язку з втратою працездатності

Кабінет міністрів України затвердив нові пропорції єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Повідомляється, що уряд підвищив частку єдиного внеску, яка йде на страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві, з 9,1472% до 9,3759%. Відповідно частка внеску, що спрямовується на страхування на випадок безробіття, знижується з 5,2313% до 5,0026%.

Передбачається, що дане рішення дозволить затвердити бездефіцитний бюджет Фонду соціального страхування на 2019 рік, а також забезпечити страхові виплати і надання соціальних послуг.

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство соціальної політики допрацьовує законопроект, спрямований на вирішення питань збирання єдиного соціального внеску. Зокрема, мова йде про заходи для ліквідації механізмів ухилення від сплати ЄСВ.

Відзначимо, згідно зі статистикою, в Україні на 10 працівників припадає 11 пенсіонерів.

 

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