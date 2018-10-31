Кабмин утвердил новые критерии определения рисков для проверок бизнеса

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Новый подход определяет частоту проверок в зависимости от степени риска бизнеса

Кабинет министров Украины утвердил новые критерии определения степени рисков для проверок бизнеса. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина

С учетом новых критериев при низкой степени риска у бизнеса проверка будет проходить раз в пять лет, при высокой - не чаще одного раза в два года. Риск-ориентированный подход предполагает проведение проверок реальных рисков деятельности бизнеса, а также определение видов бизнеса, которые являются более рисковыми и которые являются менее рисковыми. В частности, правительство будет акцентировать внимание на тех объектах, деятельность которых несет наибольшие риски.

Принятый риск-ориентированный подход к осуществлению проверок позволяет:

установить четкие требования для определения степени риска от осуществления деятельности;

более детализировано и системно подойти к оценке деятельности субъектов хозяйствования;

обеспечить оптимальное перераспределение внимания органов государственного надзора (контроля) с менее рисковых субъектов хозяйствования на более рисковые.

Новые критерии определения степени риска внедряются для следующих сфер: образовательная деятельность, подлежащая лицензированию, электронные доверительные услуги, криптографическая защита и техническая запись информации, ядерная и радиационная опасность, градостроительная деятельность, строительство объектов среднего и высокого класса последствий, промышленный вылов водных биоресурсов , оценка соответствия требованиям технических регламентов, использования объектов интеллектуальной собственности, изучения и использования недр.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерству экономического развития и торговли (МЭРТ) разрешили проводить плановые проверки туроператоров.