ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Кабмін затвердив нові критерії визначення ризиків для перевірок бізнесу

Новини » Політика    31.10.2018 - 13:46
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Новий підхід визначає частоту перевірок залежно від ступеня ризику бізнесу

Кабінет міністрів України затвердив нові критерії визначення ступеня ризиків для перевірок бізнесу. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна

З урахуванням нових критеріїв при низькому ступені ризику у бізнесу перевірка буде проходити раз на п'ять років, при високому - не частіше одного разу в два роки. Ризик-орієнтований підхід передбачає проведення перевірок реальних ризиків діяльності бізнесу, а також визначення видів бізнесу, які є більш ризиковими і які є менш ризиковими. Зокрема, уряд буде акцентувати увагу на тих об'єктах, діяльність яких несе найбільші ризики.

Прийнятий ризик-орієнтований підхід до здійснення перевірок дозволяє:

  • встановити чіткі вимоги для визначення міри ризику від здійснення діяльності;
  • більш деталізовано і системно підійти до оцінки діяльності суб'єктів господарювання;
  • забезпечити оптимальний перерозподіл уваги органів державного нагляду (контролю) з менш ризикових суб'єктів господарювання на більш ризикові.

Нові критерії визначення ступеня ризику впроваджуються для наступних сфер: освітня діяльність, що підлягає ліцензуванню, електронні довірчі послуги, криптографічний захист і технічний запис інформації, ядерна та радіаційна небезпека, містобудівна діяльність, будівництво об'єктів середнього і високого класу наслідків, промисловий вилов водних біоресурсів , оцінка відповідності вимогам технічних регламентів, використання об'єктів інтелектуальної власності, вивчення та використання надр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерству економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) дозволили проводити планові перевірки туроператорів.

 

Уряд зняв обмеження мінімальної оплати нотаріальних послуг Кабмін погодив платіж Ахметову для переведення Луганської ТЕС на газ
Новини України Кабінет Міністрів Українибизнеспроверка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся