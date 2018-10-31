Кабмін затвердив нові критерії визначення ризиків для перевірок бізнесу

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Новий підхід визначає частоту перевірок залежно від ступеня ризику бізнесу

Кабінет міністрів України затвердив нові критерії визначення ступеня ризиків для перевірок бізнесу. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна

З урахуванням нових критеріїв при низькому ступені ризику у бізнесу перевірка буде проходити раз на п'ять років, при високому - не частіше одного разу в два роки. Ризик-орієнтований підхід передбачає проведення перевірок реальних ризиків діяльності бізнесу, а також визначення видів бізнесу, які є більш ризиковими і які є менш ризиковими. Зокрема, уряд буде акцентувати увагу на тих об'єктах, діяльність яких несе найбільші ризики.

Прийнятий ризик-орієнтований підхід до здійснення перевірок дозволяє:

встановити чіткі вимоги для визначення міри ризику від здійснення діяльності;

більш деталізовано і системно підійти до оцінки діяльності суб'єктів господарювання;

забезпечити оптимальний перерозподіл уваги органів державного нагляду (контролю) з менш ризикових суб'єктів господарювання на більш ризикові.

Нові критерії визначення ступеня ризику впроваджуються для наступних сфер: освітня діяльність, що підлягає ліцензуванню, електронні довірчі послуги, криптографічний захист і технічний запис інформації, ядерна та радіаційна небезпека, містобудівна діяльність, будівництво об'єктів середнього і високого класу наслідків, промисловий вилов водних біоресурсів , оцінка відповідності вимогам технічних регламентів, використання об'єктів інтелектуальної власності, вивчення та використання надр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерству економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) дозволили проводити планові перевірки туроператорів.