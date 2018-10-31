Кабмін затвердив нові критерії визначення ризиків для перевірок бізнесу

Новий підхід визначає частоту перевірок залежно від ступеня ризику бізнесу
Кабінет міністрів України затвердив нові критерії визначення ступеня ризиків для перевірок бізнесу. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна
З урахуванням нових критеріїв при низькому ступені ризику у бізнесу перевірка буде проходити раз на п'ять років, при високому - не частіше одного разу в два роки. Ризик-орієнтований підхід передбачає проведення перевірок реальних ризиків діяльності бізнесу, а також визначення видів бізнесу, які є більш ризиковими і які є менш ризиковими. Зокрема, уряд буде акцентувати увагу на тих об'єктах, діяльність яких несе найбільші ризики.
Прийнятий ризик-орієнтований підхід до здійснення перевірок дозволяє:
Нові критерії визначення ступеня ризику впроваджуються для наступних сфер: освітня діяльність, що підлягає ліцензуванню, електронні довірчі послуги, криптографічний захист і технічний запис інформації, ядерна та радіаційна небезпека, містобудівна діяльність, будівництво об'єктів середнього і високого класу наслідків, промисловий вилов водних біоресурсів , оцінка відповідності вимогам технічних регламентів, використання об'єктів інтелектуальної власності, вивчення та використання надр.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерству економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) дозволили проводити планові перевірки туроператорів.