Кабмін затвердив заходи для підвищення якості мобільного зв'язку

Уряд відреагував на скарги на якість мобільного зв'язку

Кабінет міністрів України затвердив план заходів з підвищення якості послуг мобільного зв'язку. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

У документах повідомляється, що на сьогодні почастішали звернення споживачів телекомунікаційних послуг зі скаргами щодо якості послуг мобільного зв'язку, в тому числі скарги на неякісне покриття. У той же час, відповідно до протоколу Кабміну від 10.05.2018, НКРЗІ мала провести перевірку відповідності заявленим параметрам послуг доступу до Інтернету, які надаються операторами зв'язку в мережах 3G і 4G.

Проте позапланова перевірка операторів була можлива тільки на підставі письмової заяви операторів телекомунікацій про проведення державного контролю за його бажанням. За зверненням НКРЗІ такі заяви подали лише 4 з 6 операторів. З метою врегулювання цієї ситуації список органів держконтролю доповнили НКРЗІ.

У плані підвищення якості мобільного зв'язку в III кварталі 2018 року планується затвердити оновлені показники якості мобільного зв'язку, а також врахувати неможливість відновлення телекомпослуг в одноденний строк у разі надзвичайних ситуацій.

В IV кварталі планується встановити можливість маршрутизації трафіку голосової телефонії до кінцевого обладнання абонентів місцевих мереж фіксованого зв'язку з використанням мереж мобільного зв'язку; надати операторам у разі крадіжки або пошкодження кабельних мереж зв'язку можливість надавати загальнодоступні телекомунікаційні послуги з використанням стаціонарного кінцевого обладнання з вбудованим радіомодулем.

Фото: план заходів щодо підвищення якості послуг мобільного зв'язку

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, в країні можна буде міняти мобільного оператора зі збереженням номера.