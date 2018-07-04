Кабмин утвердил меморандум о сотрудничестве с Саудовской Аравией в сфере сельского хозяйства

Меморандум был подписан 1 ноября 2017 года

Кабинет министров Украины утвердил меморандум о сотрудничестве с Саудовской Аравией в сфере сельского хозяйства. Соответствующее решение было принято сегодня, 4 июля 2018 года, в ходе заседания правительства.

Так, было принято правительственное постановление "Об утверждении меморандума между Кабинетом министров Украины и правительством Королевства Саудовская Аравия об инвестиционном сотрудничестве в сфере сельского хозяйства".

Согласно пояснительной записке, проект постановления разработан в соответствии с требованиями статьи 12 закона Украины "О международных договорах Украины" и части первой статьи 6 меморандума между Кабмином и правительством Саудовской Аравии об инвестиционном сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, который был подписан 1 ноября 2017 года в г. Эр-Рияд (Саудовская Аравия), и с целью вступления в силу меморандума.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин уполномочил и.о. министра финансов Оксану Маркарову на подписание письма об изменениях в соглашении с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) относительно аграрной сферы.