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Кабмин утвердил меморандум о сотрудничестве с Саудовской Аравией в сфере сельского хозяйства

НовостиПолитика    04.07.2018 - 15:27
Фото: Кабмин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Фото: Кабмин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Меморандум был подписан 1 ноября 2017 года

Кабинет министров Украины утвердил меморандум о сотрудничестве с Саудовской Аравией в сфере сельского хозяйства. Соответствующее решение было принято сегодня, 4 июля 2018 года, в ходе заседания правительства.

Так, было принято правительственное постановление "Об утверждении меморандума между Кабинетом министров Украины и правительством Королевства Саудовская Аравия об инвестиционном сотрудничестве в сфере сельского хозяйства".

Согласно пояснительной записке, проект постановления разработан в соответствии с требованиями статьи 12 закона Украины "О международных договорах Украины" и части первой статьи 6 меморандума между Кабмином и правительством Саудовской Аравии об инвестиционном сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, который был подписан 1 ноября 2017 года в г. Эр-Рияд (Саудовская Аравия), и с целью вступления в силу меморандума.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин уполномочил и.о. министра финансов Оксану Маркарову на подписание письма об изменениях в соглашении с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) относительно аграрной сферы.

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, Саудовская Аравия, сельское хозяйство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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