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Кабмін затвердив меморандум про співпрацю з Саудівською Аравією у сфері сільського господарства

НовиниПолітика    04.07.2018 - 15:27
Фото: Кабмін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Фото: Кабмін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Меморандум було підписано 1 листопада 2017 року

Кабінет міністрів України затвердив меморандум про співпрацю з Саудівською Аравією у сфері сільського господарства. Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 4 липня 2018 року, у ході засідання уряду.

Так, було прийнято урядову постанову "Про затвердження меморандуму між Кабінетом міністрів України та урядом Королівства Саудівська Аравія про інвестиційне співробітництво у сфері сільського господарства".

Відповідно до пояснювальної записки, проект постанови розроблено відповідно до вимог статті 12 закону України "Про міжнародні договори України" та частини першої статті 6 меморандуму між Кабміном та урядом Саудівської Аравії про інвестиційне співробітництво у сфері сільського господарства, який було підписано 1 листопада 2017 року в м. Ер-Ріяд (Саудівська Аравія), та з метою набрання чинності меморандумом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін уповноважив в. о. міністра фінансів Оксану Маркарову на підписання листа про зміни в угоді з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) щодо аграрної сфери

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Теги публікації: Кабінет Міністрів України, Саудовская Аравия, сельское хозяйство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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