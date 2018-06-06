Кабмин утвердил механизм использования средств на инфраструктуру Донецкой области

На реализацию бюджетной программы в этом году предусмотрены 80 млн гривен
Кабинет министров Украины утвердил механизм использования средств для создания рабочих мест и развития инфраструктуры Донецкой области. Соответствующее постановление есть в распоряжении РБК-Украина.
В частности, правительство утвердило прозрачный механизм использования средств государственного бюджета, направленных на создание рабочих мест для развития инфраструктуры Донецкой области, и открытую процедуру конкурсного отбора соответствующих проектов.
Отметим, на реализацию соответствующих мероприятий в бюджете на 2018 год предусмотрены расходы в сумме 80 млн гривен.
Фото: постановление Кабмина
Напомним, ранее сообщалось, что США выделят дополнительно 125 млн долларов для Донбасса. Средства будут использованы для стабилизации региона, повышения устойчивости местной экономики, ускорения социально-экономического роста.