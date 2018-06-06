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Кабмин утвердил механизм использования средств на инфраструктуру Донецкой области

НовостиЭкономика    06.06.2018 - 14:24
Фото: здание Кабмина (РБК-Украина)
Фото: здание Кабмина (РБК-Украина)

На реализацию бюджетной программы в этом году предусмотрены 80 млн гривен

Кабинет министров Украины утвердил механизм использования средств для создания рабочих мест и развития инфраструктуры Донецкой области. Соответствующее постановление есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, правительство утвердило прозрачный механизм использования средств государственного бюджета, направленных на создание рабочих мест для развития инфраструктуры Донецкой области, и открытую процедуру конкурсного отбора соответствующих проектов.

Отметим, на реализацию соответствующих мероприятий в бюджете на 2018 год предусмотрены расходы в сумме 80 млн гривен.

 

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что США выделят дополнительно 125 млн долларов для Донбасса. Средства будут использованы для стабилизации региона, повышения устойчивости местной экономики, ускорения социально-экономического роста.

 

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, инфраструктура, Донецкая область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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