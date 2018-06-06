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Кабмін затвердив механізм використання коштів на інфраструктуру Донецької області

НовиниЕкономіка    06.06.2018 - 14:24
Фото: будівля Кабміну (РБК-Україна)
Фото: будівля Кабміну (РБК-Україна)

На реалізацію бюджетної програми в цьому році передбачено 80 млн гривень

Кабінет міністрів України затвердив механізм використання коштів для створення робочих місць і розвитку інфраструктури Донецької області. Відповідна постанова є в розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, уряд затвердив прозорий механізм використання коштів державного бюджету, спрямованих на створення робочих місць для розвитку інфраструктури Донецької області, і відкриту процедуру конкурсного відбору відповідних проектів.

Зазначимо, на реалізацію відповідних заходів у бюджеті на 2018 рік передбачені видатки у сумі 80 млн гривень.

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США виділять додатково 125 млн доларів для Донбасу. Кошти будуть використані для стабілізації регіону, підвищення стійкості місцевої економіки, прискорення соціально-економічного зростання.

 

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Теги публікації: Кабінет Міністрів України, инфраструктура, Донецкая область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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