Кабмін затвердив механізм використання коштів на інфраструктуру Донецької області

На реалізацію бюджетної програми в цьому році передбачено 80 млн гривень
Кабінет міністрів України затвердив механізм використання коштів для створення робочих місць і розвитку інфраструктури Донецької області. Відповідна постанова є в розпорядженні РБК-Україна.
Зокрема, уряд затвердив прозорий механізм використання коштів державного бюджету, спрямованих на створення робочих місць для розвитку інфраструктури Донецької області, і відкриту процедуру конкурсного відбору відповідних проектів.
Зазначимо, на реалізацію відповідних заходів у бюджеті на 2018 рік передбачені видатки у сумі 80 млн гривень.
Фото: постанова Кабміну
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США виділять додатково 125 млн доларів для Донбасу. Кошти будуть використані для стабілізації регіону, підвищення стійкості місцевої економіки, прискорення соціально-економічного зростання.