Кабмин утвердил план реализации концепции развития искусственного интеллекта в Украине
Кабинет министров в среду, 12 мая, принял концепцию развития искусственного интеллекта в Украине. Документ имеет целью обеспечение применения искусственного интеллекта в ряде сфер.
Об этом речь шла на сегодняшнем заседании.
"Утвердить план мероприятий по реализации концепции развития искусственного интеллекта в Украине на 2021-2024 годы", - говорится в тексте распоряжения Кабмина.
Среди основных задач одобренной концепции - подготовка специалистов в сфере искусственного интеллекта в учреждениях высшего образования Украины.
Концепция также направлена на обеспечение использования искусственного интеллекта:
- в оборонной сфере;
- в сфере здравоохранения;
- в сфере правосудия.
Напомним, сейчас в Украине работают над внедрением искусственного интеллекта в судебную систему. Над экспериментальным проектом, который планируют запустить в течение 2022 года в одном из районных судов, работают Минцифра и Высший совет правосудия.
Тем временем в Европейском союзе заговорили об ограничении использования искусственного интеллекта в нескольких сферах. Использование искусственного интеллекта предлагают ограничить в сферах массового наблюдения и социальных кредитных рейтингов.