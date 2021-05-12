Кабмин утвердил план реализации концепции развития искусственного интеллекта в Украине

Кабинет министров в среду, 12 мая, принял концепцию развития искусственного интеллекта в Украине. Документ имеет целью обеспечение применения искусственного интеллекта в ряде сфер.

Об этом речь шла на сегодняшнем заседании .

"Утвердить план мероприятий по реализации концепции развития искусственного интеллекта в Украине на 2021-2024 годы", - говорится в тексте распоряжения Кабмина.

Напомним, сейчас в Украине работают над внедрением искусственного интеллекта в судебную систему. Над экспериментальным проектом, который планируют запустить в течение 2022 года в одном из районных судов, работают Минцифра и Высший совет правосудия.

Тем временем в Европейском союзе заговорили об ограничении использования искусственного интеллекта в нескольких сферах. Использование искусственного интеллекта предлагают ограничить в сферах массового наблюдения и социальных кредитных рейтингов.