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Кабмин утвердил план реализации концепции развития искусственного интеллекта в Украине

Новина українською →
Украина, Среда 12 мая 2021 15:25
Кабмин утвердил план реализации концепции развития искусственного интеллекта в Украине Фото: правительство утвердило Концепцию развития искусственного интеллекта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Кабинет министров в среду, 12 мая, принял концепцию развития искусственного интеллекта в Украине. Документ имеет целью обеспечение применения искусственного интеллекта в ряде сфер.

Об этом речь шла на сегодняшнем заседании.

"Утвердить план мероприятий по реализации концепции развития искусственного интеллекта в Украине на 2021-2024 годы", - говорится в тексте распоряжения Кабмина.

Среди основных задач одобренной концепции - подготовка специалистов в сфере искусственного интеллекта в учреждениях высшего образования Украины.

Концепция также направлена на обеспечение использования искусственного интеллекта:

  • в оборонной сфере;
  • в сфере здравоохранения;
  • в сфере правосудия.

Напомним, сейчас в Украине работают над внедрением искусственного интеллекта в судебную систему. Над экспериментальным проектом, который планируют запустить в течение 2022 года в одном из районных судов, работают Минцифра и Высший совет правосудия.

Тем временем в Европейском союзе заговорили об ограничении использования искусственного интеллекта в нескольких сферах. Использование искусственного интеллекта предлагают ограничить в сферах массового наблюдения и социальных кредитных рейтингов.

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