Кабмін затвердив концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні
Кабінет міністрів у середу, 12 травня, ухвалив концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні. Документ має на меті забезпечення застосування штучного інтелекту у низці сфер.
Серед основних завдань схваленої концепції - підготовка спеціалістів у сфері штучного інтелекту у закладах вищої освіти України.
Концепція також спрямована на забезпечення використання штучного інтелекту:
- у оборонній сфері;
- у сфері охорони здоров'я;
- у сфері правосуддя.
Нагадаємо, наразі в Україні працюють над впровадженням штучного інтелекту в судову систему. Над експериментальним проектом, який планують запустити протягом 2022 року в одному з районних судів, працюють Мінцифра та Вища рада правосуддя.
Тим часом в Європейському союзі заговорили про обмеження використання штучного інтелекту в декількох сферах. Використання штучного інтелекту пропонують обмежити у сферах масового спостереження та соціальних кредитних рейтингів.