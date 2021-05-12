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Кабмін затвердив концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні

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Україна, Середа 12 травня 2021 15:25
Кабмін затвердив концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні Фото: уряд затвердив концепцію розвитку штучного інтелекту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Кабінет міністрів у середу, 12 травня, ухвалив концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні. Документ має на меті забезпечення застосування штучного інтелекту у низці сфер.

Про це йшлося на сьогоднішньому засіданні.

Серед основних завдань схваленої концепції - підготовка спеціалістів у сфері штучного інтелекту у закладах вищої освіти України.

Концепція також спрямована на забезпечення використання штучного інтелекту:

  • у оборонній сфері;
  • у сфері охорони здоров'я;
  • у сфері правосуддя.

Нагадаємо, наразі в Україні працюють над впровадженням штучного інтелекту в судову систему. Над експериментальним проектом, який планують запустити протягом 2022 року в одному з районних судів, працюють Мінцифра та Вища рада правосуддя.

Тим часом в Європейському союзі заговорили про обмеження використання штучного інтелекту в декількох сферах. Використання штучного інтелекту пропонують обмежити у сферах масового спостереження та соціальних кредитних рейтингів.

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