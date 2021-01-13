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Кабмин утвердил концепцию космической программы: из бюджета потратят 15 млрд гривен

Киев, Среда 13 января 2021 15:59
Кабмин утвердил концепцию космической программы: из бюджета потратят 15 млрд гривен
Фото: заседание правительства (пресс-служба КМУ)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров утвердил концепцию Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы. Из государственного бюджета планируют потратить 15 млрд гривен.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 13 января, которое транслировалось на Youtube.

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете на соответствующий год с учетом его возможностей.

Ориентировочный объем финансирования Программы из государственного бюджета на 2021-2025 годы составляет около 15 млрд гривен.

"Украина имеет статус космической державы благодаря научному, инженерному, производственному потенциалу и ряду мероприятий, осуществленных в 1992-2020 гг.: международные коммерческие проекты, сохранение важных звеньев разработки и производства ракетно-космической техники, запуск украинских спутников и тому подобное", - говорится в документе.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров определил 30 приоритетных направлений, которые лягут в основу экономической стратегии Украины до 2030 года. Среди представленных направлений - это поддержка финансового сектора, цифровая экономика, недра, образование.

Напомним, в сентябре на заседании Кабинета министров Украины был утвержден План приоритетных действий правительства.

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