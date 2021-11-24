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Кабмин утвердил компенсацию расходов авиакомпаниям во время пандемии

Автор: Иванна Шовкун

В среду, 24 ноября, Кабинет министров Украины утвердил порядок использования государственных средств для возмещения расходов украинским авиаперевозчикам в период пандемии коронавируса. На эту программу предусмотрено 104 миллиона гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства, которое транслировалось на YouTube.

Авиаперевозчикам компенсируют средства за осуществление эвакуационных рейсов в период первой волны пандемии COVID-19 в 2020 году.

В частности, будут возвращены деньги за расходы авиакомпаний, которые отправляли пустые рейсы из Украины. Средства компенсируют за:

  • аэропортные сборы в аэропорту вылета;
  • аэронавигационные сборы;
  • авиационное топливо;
  • заработную плату инженерного и летного персонала;
  • расходы на лизинг воздушного судна;
  • авиационную страховку.

Напомним, в Украине изменили правила адаптивного карантина. Теперь в "желтом" уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь либо одну дозу вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест.

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Кабинет Министров Украины