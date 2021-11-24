Кабмін затвердив компенсацію витрат авіакомпаніям під час пандемії

У середу, 24 листопада, Кабінет міністрів України затвердив порядок використання державних коштів для відшкодування витрат українським авіаперевізникам у період пандемії коронавірусу. На цю програму передбачено 104 мільйони гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду, яке транслювалося на YouTube.
Авіаперевізникам компенсують кошти за здійснення евакуаційних рейсів у період першої хвилі пандемії COVID-19 у 2020 році.
Зокрема, буде повернено гроші за витрати авіакомпаній, які надсилали порожні рейси з України. Кошти компенсують за:
Нагадаємо, в Україні змінили правила адаптивного карантину. Тепер у "жовтому" рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно мати або одну дозу вакцинації, або негативний ПЛР-тест.