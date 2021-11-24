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Кабмін затвердив компенсацію витрат авіакомпаніям під час пандемії

Автор: Іванна Шовкун

У середу, 24 листопада, Кабінет міністрів України затвердив порядок використання державних коштів для відшкодування витрат українським авіаперевізникам у період пандемії коронавірусу. На цю програму передбачено 104 мільйони гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду, яке транслювалося на YouTube.

Авіаперевізникам компенсують кошти за здійснення евакуаційних рейсів у період першої хвилі пандемії COVID-19 у 2020 році.

Зокрема, буде повернено гроші за витрати авіакомпаній, які надсилали порожні рейси з України. Кошти компенсують за:

  • аеропортні збори в аеропорту вильоту;
  • аеронавігаційні збори;
  • авіаційне паливо;
  • заробітну плату інженерного та льотного персоналу;
  • витрати на лізинг повітряного судна;
  • авіаційне страхування.

Нагадаємо, в Україні змінили правила адаптивного карантину. Тепер у "жовтому" рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно мати або одну дозу вакцинації, або негативний ПЛР-тест.

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Кабінет Міністрів України