Кабмин утвердил компенсацию расходов авиакомпаниям во время пандемии
В среду, 24 ноября, Кабинет министров Украины утвердил порядок использования государственных средств для возмещения расходов украинским авиаперевозчикам в период пандемии коронавируса. На эту программу предусмотрено 104 миллиона гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства, которое транслировалось на YouTube.
Авиаперевозчикам компенсируют средства за осуществление эвакуационных рейсов в период первой волны пандемии COVID-19 в 2020 году.
В частности, будут возвращены деньги за расходы авиакомпаний, которые отправляли пустые рейсы из Украины. Средства компенсируют за:
- аэропортные сборы в аэропорту вылета;
- аэронавигационные сборы;
- авиационное топливо;
- заработную плату инженерного и летного персонала;
- расходы на лизинг воздушного судна;
- авиационную страховку.
Напомним, в Украине изменили правила адаптивного карантина. Теперь в "желтом" уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь либо одну дозу вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест.