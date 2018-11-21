Кабмин утвердил категории объектов для охраны на договорной основе

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

К таким отнесли объекты стратегического значения, трубопроводы и так далее

Кабинет министров Украины утвердил категории объектов, которые подлежат полицейской охране на договорной основе. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Согласно постановлению, к таковым отнесли объекты стратегического значения, здания органов государственной власти и местного самоуправления, склады с опасными веществами, объекты электроэнергетики, хранилища нефти и газа, магистральные трубопроводы. Также охране на договорной основе подлежат объекты водоснабжения, музеи из реестра национального культурного наследия, архивы, и т.д.

С полным перечнем категорий объектов можно ознакомиться в постановлении Кабмина.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине вступил в силу закон о незаконном использовании полицейской символики. Согласно документу, с мая 2019 начнут штрафовать за использование такой символики. В частности, незаконное использование признаков принадлежности к полиции грозит наложением штрафа от 17 до 34 тыс. гривен. За повторное нарушение штрафы увеличиваются до 51-68 тыс. гривен.