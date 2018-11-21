ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Кабмин утвердил категории объектов для охраны на договорной основе

Новости » Политика    21.11.2018 - 15:21
Кабмин утвердил категории объектов для охраны на договорной основе
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

К таким отнесли объекты стратегического значения, трубопроводы и так далее

Кабинет министров Украины утвердил категории объектов, которые подлежат полицейской охране на договорной основе. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Согласно постановлению, к таковым отнесли объекты стратегического значения, здания органов государственной власти и местного самоуправления, склады с опасными веществами, объекты электроэнергетики, хранилища нефти и газа, магистральные трубопроводы. Также охране на договорной основе подлежат объекты водоснабжения, музеи из реестра национального культурного наследия, архивы, и т.д.

С полным перечнем категорий объектов можно ознакомиться в постановлении Кабмина.

 

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине вступил в силу закон о незаконном использовании полицейской символики. Согласно документу, с мая 2019 начнут штрафовать за использование такой символики. В частности, незаконное использование признаков принадлежности к полиции грозит наложением штрафа от 17 до 34 тыс. гривен. За повторное нарушение штрафы увеличиваются до 51-68 тыс. гривен.

 

Омелян анонсировал контроль качества материалов для ремонта дорог Кабмин поддержал ужесточение антирейдерских инициатив
Новости Украины Кабинет Министров Украиныполицияохрана
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь