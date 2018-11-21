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Кабмін затвердив категорії об'єктів для охорони на договірній основі

Новини » Політика    21.11.2018 - 15:21
Кабмін затвердив категорії об'єктів для охорони на договірній основі
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

До таких віднесли об'єкти стратегічного значення, трубопроводи і так далі

Кабінет міністрів України затвердив категорії об'єктів, які підлягають поліцейській охороні на договірній основі. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Згідно з постановою, до таких віднесли об'єкти стратегічного значення, будівлі органів державної влади та місцевого самоврядування, склади з небезпечними речовинами, об'єкти електроенергетики, сховища нафти і газу, магістральні трубопроводи. Також охороні на договірній основі підлягають об'єкти водопостачання, музеї з реєстру національної культурної спадщини, архіви і т. д.

З повним переліком категорій об'єктів можна ознайомитися у постанові Кабміну.

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні вступив в силу закон про незаконне використання поліцейської символіки. Згідно з документом, з травня 2019 почнуть штрафувати за використання такої символіки. Зокрема, незаконне використання ознак приналежності до поліції загрожує накладенням штрафу від 17 до 34 тис. гривень. За повторне порушення штрафи збільшуються до 51-68 тис. гривень.

 

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