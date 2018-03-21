Кабмин утвердил финплан "Энергорынка" на 2018 год

Чистый доход "Энергорынка" прогнозируется на уровне более 170 млрд гривен

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план государственного предприятия "Энергорынок" на 2018 год с чистым доходом более 170 млрд гривен. Соответствующее решение правительства есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, Кабмин утвердил финплан "Энергорынка" с чистым доходом в 170,8 млрд гривен, который в основном будет состоять из дохода от реализации электрической энергии. Прогнозируется, что чистый доход предприятия вырастет относительно фактического показателя 2016 года и прогнозного показателя на 2017 год почти на 39,8 млрд гривен (+ 30,4%) и на 22,8 млрд гривен (+ 15,4%) соответственно за счет роста доходу от реализации электрической энергии.

В 2018 году плановая себестоимость реализованной продукции составит 167,5 млрд гривен, которая состоит из стоимости покупаемой электрической энергии (162 млрд гривен) и платежа "Укрэнерго" за централизованное диспетчерское управление и использование сетей (5,5 млрд гривен). Административные расходы составят в 2018 году 69,5 млн гривен.

Фото: финплан "Энергорынка"

Напомним, ранее Кабмин изменил устав и утвердил положения о набсовете "Энергорынка". Согласно принятому документу, набсовет "Энергорынка" будет состоять из пяти членов, трое из которых будут независимыми.