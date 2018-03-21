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Кабмін затвердив фінплан "Енергоринку" на 2018 рік

НовиниЕнергетика    21.03.2018 - 14:41
Фото: засідання уряду (kmu.gov.ua)
Фото: засідання уряду (kmu.gov.ua)

Чистий дохід "Енергоринку" прогнозується на рівні більше 170 млрд гривень

Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план державного підприємства "Енергоринок" на 2018 рік з чистим доходом понад 170 млрд гривень. Відповідне рішення уряду є в розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, Кабмін затвердив фінплан "Енергоринку" з чистим доходом у 170,8 млрд гривень, який в основному буде складатися з доходу від реалізації електричної енергії. Прогнозується, що чистий прибуток підприємства зросте щодо фактичного показника 2016 року і прогнозного показника на 2017 рік майже на 39,8 млрд гривень (+ 30,4%) і на 22,8 млрд гривень (+ 15,4%) відповідно за рахунок зростання доходу від реалізації електричної енергії.

В 2018 році планова собівартість реалізованої продукції складе 167,5 млрд гривень, яка складається з вартості купованої електричної енергії (162 млрд гривень) і платежу "Укренерго" за централізоване диспетчерське управління та використання мереж (5,5 млрд гривень). Адміністративні витрати складуть в 2018 році 69,5 млн гривень.

 

Фото: фінплан "Енергоринку"

Нагадаємо, раніше Кабмін змінив статут і затвердив положення про наглядову раду "Енергоринку". Згідно з прийнятим документом, наглядова рада "Енергоринку" буде складатися з п'яти членів, троє з яких будуть незалежними.

 

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Теги: Кабінет Міністрів України, энергорынок, финплан
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