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Кабмин уточнил условия управления грузовиками для водителей с правами категории В

Фото: водители с правами категории В получат право управлять грузовиками только после экзамена (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров изменил условия допуска водителей к управлению транспортными средствами в период действия военного положения. Водители с правами категории В смогут управлять грузовиками только после практического экзамена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 25 марта 2022 г. № 360.

Согласно решению, "право на управление транспортными средствами категорий С, С1 предоставляется лицам, которые имеют удостоверение водителя категории В и навыки управления транспортными средствами соответствующей категории более трех лет в течение последнего времени, прошли переподготовку по практическому управлению транспортными средствами по установленным программам и сдавшим практический экзамен на право управления транспортными средствами категорий С, С1".

Раньше Кабинет министров установил, что в период военного положения к управлению транспортными средствами категории С, С1 на территории Украины допускаются лица, имеющие удостоверения водителя категории В. Таким образом, водителям разрешено управлять грузовиками.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Кабинет Министров Украины