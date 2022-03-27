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Уряд уточнив умови керування вантажівками для водіїв з правами категорії В

Фото: водії з правами категорії В отримають право керувати вантажівками лише після іспиту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів змінив умови допуску водіїв до керування транспортними засобами в період дії воєнного стану. Водії з правами категорії В зможуть керувати вантажівками лише після практичного іспиту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 25 березня 2022 р. № 360.

Згідно з рішенням, "право на керування транспортними засобами категорій С, С1 надається особам, які мають посвідчення водія категорії В і навички керування транспортними засобами відповідної категорії більше трьох років протягом останнього часу, пройшли перепідготовку з практичного керування транспортними засобами за встановленими програмами та склали практичний іспит на право керування транспортними засобами категорій С, С1".

Раніше Кабінет міністрів установив, що у період воєнного стану до керування транспортними засобами категорії С, С1 на території України допускаються особи, які мають посвідчення водія категорії В. Таким чином, водіям дозволено керувати вантажівками.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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