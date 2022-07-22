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Кабмин установил цены на газ до весны следующего года и ограничил потребление

Фото: цены на газ установлены до весны 2023 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров утвердил Положение о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа. Постановлением зафиксированы цены на газ для производителей тепла и бюджетных учреждений, потребление будет сокращено на 10%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 19 июля 2022 г. № 812.

Согласно постановлению, ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" поставляет с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года природный газ по ценам:

  • для нужд производства тепловой энергии для предоставления услуг по поставке тепловой энергии и поставке горячей воды населению - 7 420 гривен с учетом НДС за 1000 кубометров газа (без учета тарифа на услуги по транспортировке).
  • бюджетным учреждениям - 16 390 гривен с учетом НДС за 1000 кубометров газа (без учета тарифа на услуги по транспортировке).
  • для других нужд - 38 325,5 гривны с учетом НДС за 1000 кубометров газа (без учета тарифа на услуги по транспортировке).

Согласно решению, фиксированные объемы природного газа определяются Министерством развития громад и территорий в помесячной разбивке на период с 1 августа 2022 года по 31 Марта 2023 года на уровне на 10% меньше общих фиксированных объемов природного газа, которые были предусмотрены соответствующим производителям тепловой энергии условиям договора поставки природного газа на 2021-2024 годы

Напомним, премьер-министр Украины Дениса Шмыгаль заявил, что Кабмин установил фиксированную цену на поставки газа для производителей тепла. Это позволит не менять тарифы на тепло и горячую воду для украинцев.

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Кабинет Министров УкраиныЦена на газ