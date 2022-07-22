Кабмін встановив ціни на газ до весни наступного року і обмежив споживання

Кабінет міністрів затвердив Положення про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу. Постановою зафіксовані ціни на газ для виробників тепла та бюджетних установ, споживання буде зменшено на 10%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 19 липня 2022 р. № 812 .

Згідно з постановою, ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" поставляє з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року природний газ за цінами:

для потреб виробництва теплової енергії для надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню - 7420 гривень з урахуванням ПДВ за 1000 куб. метрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування).

бюджетним установам - 16 390 гривень з урахуванням ПДВ за 1000 куб. метрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування).

для інших потреб - 38 325,5 гривні з урахуванням ПДВ за 1000 куб. метрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування).

Згідно з рішенням, фіксовані обсяги природного газу визначаються Міністерством розвитку громад і територій у помісячній розбивці на період з 1 серпня 2022 року по 31 Березня 2023 року на рівні, що на 10% менше загальних фіксованих обсягів природного газу, які були передбачені відповідним виробникам теплової енергії умовами договору поставки природного газу на 2021-2024 роки