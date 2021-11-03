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Кабмин установил субсидии и льготы на обслуживание счетчиков тепла и воды

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Киев, Среда 03 ноября 2021 18:49
Кабмин установил субсидии и льготы на обслуживание счетчиков тепла и воды Фото: для помещений с индивидуальным отоплением установили субсидии и льготы на счетчики (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Кабинет министров установил субсидии и льготы на обслуживание счетчиков воды и тепла для помещений с индивидуальным отоплением. Они будут предоставляться до 1 мая 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы заседания Кабмина.

"Установить, что льготы и жилищные субсидии потребителям коммунальных услуг и владельцам (совладельцам) помещений, оборудованных индивидуальными системами отопления и/или горячего водоснабжения, на взносы за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета воды и тепловой энергии (при условии их применения) предоставляются до 1 мая 2022 года", - говорится в постановлении.

Фото: постановление Кабмина

Также областным ОГА и КГГА поручено обеспечить предоставление поставщиками тепла и воды информации органам соцзащиты о переходе от уплаты взносов за обслуживание и замену счетчиков к плате за абонентское обслуживание для получателей жилищных субсидий и льгот.

Напомним, ранее в Министерстве социальной политики заявили, что средний размер субсидии в отопительном сезоне 2021-2022 годов составит около 2 000 гривен.

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