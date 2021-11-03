Кабмин установил субсидии и льготы на обслуживание счетчиков тепла и воды

Кабинет министров установил субсидии и льготы на обслуживание счетчиков воды и тепла для помещений с индивидуальным отоплением. Они будут предоставляться до 1 мая 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы заседания Кабмина.

"Установить, что льготы и жилищные субсидии потребителям коммунальных услуг и владельцам (совладельцам) помещений, оборудованных индивидуальными системами отопления и/или горячего водоснабжения, на взносы за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета воды и тепловой энергии (при условии их применения) предоставляются до 1 мая 2022 года", - говорится в постановлении.

Фото: постановление Кабмина

Также областным ОГА и КГГА поручено обеспечить предоставление поставщиками тепла и воды информации органам соцзащиты о переходе от уплаты взносов за обслуживание и замену счетчиков к плате за абонентское обслуживание для получателей жилищных субсидий и льгот.