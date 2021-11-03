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Кабмін встановив субсидії та пільги на обслуговування лічильників тепла та води

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Київ, Середа 03 листопада 2021 18:49
Кабмін встановив субсидії та пільги на обслуговування лічильників тепла та води Фото: для приміщень з індивідуальним опаленням встановили субсидії та пільги на лічильники (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Кабінет міністрів встановив субсидії та пільги на обслуговування лічильників води і тепла для приміщень з індивідуальним опаленням. Вони надаватимуться до 1 травня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал засідання Кабміну.

"Встановити, що пільги та житлові субсидії споживачам комунальних послуг та власникам (співвласникам) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання, на внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії (за умови їх застосування) надаються до 1 травня 2022 року", - йдеться в постанові.

Фото: постанова Кабміну

Також обласним ОДА та КМДА доручено забезпечити надання постачальниками тепла та води інформації органам соцзахисту про перехід від сплати внесків за обслуговування та заміну лічильників до плати за абонентське обслуговування для одержувачів житлових субсидій та пільг.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві соціальної політики заявили, що середній розмір субсидії в опалювальному сезоні 2021-2022 років складе близько 2 000 гривень.

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