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Кабмін встановив квоти на іммігрантів: скільки та яких умовах приймуть у 2022 році

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Україна, Середа 19 січня 2022 13:32
Кабмін встановив квоти на іммігрантів: скільки та яких умовах приймуть у 2022 році Фото: Імміграція в Україну у 2022 році становитиме 8,5 тисяч осіб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів встановив квоти імміграції на 2022 рік. Згідно з розпорядженням, планується прийняти 8 488 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 19 січня, яке транслювалося в Youtube.

Документом встановлені такі квоти на іммігрантів:

  • діячі науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України - 730 осіб,
  • висококваліфіковані спеціалісти і робітники, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України - 4 101
  • особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 тисяч доларів - без обмеження,
  • особи, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України - 805
  • особи, які раніше перебували в громадянстві України - 406,
  • батьки, чоловік (дружина) іммігранта та його неповнолітні діти - 2 345
  • особи, які безперервно прожили на території України протягом трьох років з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми - 2
  • особи, які прослужили в Збройних Силах України три і більше років - 99.

Нагадаємо, за даними Держстату, за січень-листопад 2021 року міграційний приріст в Україну склав 18 875 осіб.

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