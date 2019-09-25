Кабмин усовершенствовал рассмотрение жалоб в сфере госрегистрации

Кабинет министров Украины усовершенствовал процедуру рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации. Об этом свидетельствует постановление правительства от 18 сентября №843 "О внесении изменений в Порядок рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации", опубликованное на сайте Кабмина.

В частности, принятым решением введен 5-дневный срок для анализа Комиссией по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации поданной жалобы на предмет ее оформления.

"Такой анализ будет осуществляться до рассмотрения жалобы по существу и позволит жалобщику своевременно обеспечить устранение допущенных недостатков. Решение комиссии об отказе не лишит человека права на повторное обжалование в пределах определенных законодательными актами сроков", - говорится в сообщении.

Ожидается, что исчерпывающая информация об основаниях для отказа, указанная в решении субъекта рассмотрения жалобы, как и обнародование решений на сайтах Минюста, сделает деятельность комиссии более прозрачной.

Напомним, Кабинет министров Украины ужесточил борьбу с рейдерством в сфере государственной регистрации. По словам министра юстиции Дениса Малюськи, правительство приняло решение, которое поможет противодействовать рейдерству в сфере государственной регистрации.

Как писало РБК-Украина ранее, в апреле 2016 года в Украине запустили две электронные услуги - госрегистрацию субъектов предпринимательской деятельности (СПД) и юридических лиц.