Сытник: шансов, что Рада предоставит НАБУ право на прослушку почти нет

Фото: Артем Сытник (Виталий Носач, РБК-Украина)

Еще в 2016 году был разработан законопроект о предоставлении НАБУ права на прослушку

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что почти нет шансов, что Верховная рада Украины проголосует за законопроект, которым предлагается предоставить НАБУ право на прослушку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Сытника "Голосу Украины".

Как отметил Сытник, еще в 2016 году был разработан законопроект по инициативе расширить право НАБУ на прослушку. Сытник добавил, что его одобрил антикоррупционный комитет, но парламент не рассматривал.

"Законопроект состоит из четырех статей, где говорится о том, кто имеет право снимать информацию с каналов связи. Предлагалось предоставить такое право и НАБУ. Законопроект уже два года лежит в парламенте, но шансов его проголосовать почти нет. Хотя такое требование звучало от МВФ", - сказал он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что два года назад Сытник заявлял, что Национальное антикоррупционное бюро Украины рассчитывает до конца 2016 года получить право на прослушку граждан.

Кроме того, глава Консультативной миссии ЕС в Украине Кястутис Ланчинскас заявлял, что Верховная рада должна принять закон о прослушке для Национального антикоррупционного бюро, чтобы показать стремление к дальнейшей борьбе с коррупцией.