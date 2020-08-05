Кабмин урезал выплаты на детей ФЛП на более 48 млн гривен

Кабинет министров урезал выплаты на детей физических лиц-предпринимателей на 48,4 млн гривен. Эти средства будут перенаправлены на другую бюджетную программу.

Правительство одобрило соответствующий проект постановления в ходе заседания в среду, 5 августа.

В частности, эти средства выделят Фонду государственного имущества из фонда борьбы с COVID-19 для частичного восстановления расходов по бюджетной программе в сфере приватизации госимущества.

На эту же сумму сократились расходы по программе "Выплата пособий на детей физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему и относятся к 1 и 2 группе плательщиков единого налога".

Напомним, в начале мая начались выплаты помощи на детей ФЛП, возраст которых составляет до 10 лет.

Как писало РБК-Украина, ранее КМУ ввел дополнительные выплаты на период карантина для ФЛП; выплаты будут предоставляться на каждого ребенка до 10 летнего возраста в размере прожиточного минимума для детей до 6-ти лет - 1779 грн; для детей от 6-ти до 10-ти лет - 2218 гривен.