ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Кабмин урезал выплаты на детей ФЛП на более 48 млн гривен

Украина, Среда 05 августа 2020 14:56
Кабмин урезал выплаты на детей ФЛП на более 48 млн гривен
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Эти средства пойдут на расходы в сфере приватизации госимущества

Кабинет министров урезал выплаты на детей физических лиц-предпринимателей на 48,4 млн гривен. Эти средства будут перенаправлены на другую бюджетную программу.

Правительство одобрило соответствующий проект постановления в ходе заседания в среду, 5 августа.

В частности, эти средства выделят Фонду государственного имущества из фонда борьбы с COVID-19 для частичного восстановления расходов по бюджетной программе в сфере приватизации госимущества.

На эту же сумму сократились расходы по программе "Выплата пособий на детей физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему и относятся к 1 и 2 группе плательщиков единого налога".

Напомним, в начале мая начались выплаты помощи на детей ФЛП, возраст которых составляет до 10 лет.

Как писало РБК-Украина, ранее КМУ ввел дополнительные выплаты на период карантина для ФЛП; выплаты будут предоставляться на каждого ребенка до 10 летнего возраста в размере прожиточного минимума для детей до 6-ти лет - 1779 грн; для детей от 6-ти до 10-ти лет - 2218 гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Кабинет Министров Украиныпредпринимателипреступлениявыплаты
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь