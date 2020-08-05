Кабмін урізав виплати на дітей ФОП на понад 48 млн гривень

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Ці кошти підуть на видатки у сфері приватизації держмайна

Кабінет міністрів урізав виплати на дітей фізичних осіб-підприємців на 48,4 млн гривень. Ці кошти будуть перенаправлені на іншу бюджетну програму.

Уряд схвалив відповідний проект постанови у ході засідання у середу, 5 серпня.

Зокрема, ці кошти виділять Фонду державного майна з фонду боротьби з COVID-19 для часткового відновлення видатків за бюджетною програмою у сфері приватизації держмайна.

На цю ж суму скоротилися видатки за програмою "Виплата допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему і належать до 1 і 2 групи платників єдиного податку".

Нагадаємо, на початку травня розпочалися виплати допомоги на дітей ФОП, вік яких складає до 10 років.

Як писало РБК-Україна, раніше КМУ ввів додаткові виплати на період карантину для ФОП: виплати будуть надаватися на кожну дитину до 10 річного віку у розмірі прожиткового мінімуму для дітей віком до 6-ти років - 1 779 грн; для дітей віком від 6-ти до 10-ти років - 2 218 гривень.