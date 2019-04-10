Кабмин урегулировал оплату труда во время военного положения

Кабинет министров Украины на заседании 10 апреля урегулировал вопросы оплаты труда во время военного положения. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, сегодня на заседании правительства внесли изменения в порядок привлечения трудоспособных лиц к работам в условиях военного положения. Согласно принятому документу, работникам предприятий, которые работают в режиме военного положения, за выполнение общественно полезных работ обеспечивается оплата в соответствии с условиями оплаты труда, установленных по профессии (должности), на которую они зачислены, не ниже средней заработной платы по основному месту работы.

Другим трудоспособным лицам за общественно полезные работы в таких условиях будут платить в соответствии с условиями оплаты труда по профессии (должности), а размер такой оплаты при не может быть ниже минимальной заработной платы.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее Кабмин внес в Верховную раду Украины законопроект о запрете радиоэлектронных средств при военном положении.