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Кабмин урегулировал оплату труда во время военного положения


Нормы распространяются на оплату общественно полезных работ  

Кабинет министров Украины на заседании 10 апреля урегулировал вопросы оплаты труда во время военного положения. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, сегодня на заседании правительства внесли изменения в порядок привлечения трудоспособных лиц к работам в условиях военного положения. Согласно принятому документу, работникам предприятий, которые работают в режиме военного положения, за выполнение общественно полезных работ обеспечивается оплата в соответствии с условиями оплаты труда, установленных по профессии (должности), на которую они зачислены, не ниже средней заработной платы по основному месту работы.

Другим трудоспособным лицам за общественно полезные работы в таких условиях будут платить в соответствии с условиями оплаты труда по профессии (должности), а размер такой оплаты при не может быть ниже минимальной заработной платы.

 

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее Кабмин внес в Верховную раду Украины законопроект о запрете радиоэлектронных средств при военном положении.

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