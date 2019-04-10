ru
ua

Кабмін врегулював оплату праці під час воєнного стану


Норми поширюються на оплату суспільно корисних робіт

Кабінет міністрів України на засіданні 10 квітня врегулював питання оплати праці під час воєнного стану. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, сьогодні на засіданні уряду внесли зміни до порядку залучення працездатних осіб до робіт в умовах воєнного стану. Згідно з прийнятим документом, працівникам підприємств, які працюють у режимі воєнного стану, за виконання суспільно корисних робіт забезпечується оплата згідно з умовами оплати праці, встановлених за професією (посадою), на яку вони зараховані, не нижче середньої заробітної плати за основним місцем роботи.

Іншим працездатним особам за суспільно корисні роботи в таких умовах будуть платити у відповідності з умовами оплати праці по професії (посаді), а розмір такої оплати не може бути нижче мінімальної заробітної плати.

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше Кабмін вніс у Верховну раду України законопроект про заборону радіоелектронних засобів при воєнному стані.

У Зеленського висунули вимоги до Порошенка Twitter відмовився рекламувати передвибочу кампанію французького уряду
Читати всі новини