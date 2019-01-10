Кабмин урегулировал льготы на ЖКХ бывшим малолетним узникам концлагерей

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Данной категории льготы на твердое топливо предоставят без учета дохода семьи

Кабинет министров Украины урегулировал вопрос предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг бывшим несовершеннолетним и малолетним узникам концлагерей и гетто. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

На сегодняшнем заседании правительства внесли изменения в порядок предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи, согласно которым бывшие малолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания получают льготы на приобретение твердого топлива без учета среднемесячного совокупного дохода семьи.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, в декабре Верховная рада Украины предоставила воинам Украинской повстанческой армии (УПА) статус участников боевых действий. Отметим, как ранее сообщало РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг", в сентябре-октябре 2018 года половина респондентов (51%) были согласны с тезисом о том, что во время Второй мировой войны воины ОУН-УПА защищали родину.