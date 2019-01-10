Кабмін врегулював пільги на ЖКГ колишнім малолітнім в'язням концтаборів

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Даній категорії пільги на тверде паливо нададуть без урахування доходу сім'ї

Кабінет міністрів України врегулював питання надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг колишнім неповнолітнім і малолітнім в'язням концтаборів і гетто. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

На сьогоднішньому засіданні уряду внесли зміни до порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї, згідно з яким колишнім малолітнім в'язням концтаборів, гетто, інших місць примусового утримання надається пільги на придбання твердого палива без урахування середньомісячного сукупного доходу сім'ї

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, в грудні Верховна рада України надала воїнам Української повстанської армії (УПА) статус учасників бойових дій. Зазначимо, як раніше повідомляло РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у вересні-жовтні 2018 року половина респондентів (51%) були згодні з тезою про те, що під час Другої світової війни вояки ОУН-УПА захищали батьківщину.