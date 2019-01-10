Кабмин урегулировал компенсации работникам режимно-секретных органов

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Таким работникам установили компенсации до 60% от должностного оклада

Кабинет министров Украины урегулировал вопрос повышения компенсаций работникам режимно-секретных органов, которые исполняют обязанности с доступом к государственной тайне. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Сегодняшним постановлением вносятся изменения в положение о видах, размерах и порядке компенсации в связи с работой, которая предусматривает доступ к государственной тайне, работникам режимно-секретных органов в законодательной, исполнительной и судебной власти, органах прокуратуры, местного самоуправления и т.д.

Установлена ​​надбавка к окладам (тарифным ставкам) в зависимости от степени секретности информации в следующих размерах:

сведения и их носители, имеющие степень секретности "особой важности", - 60%;

сведения и их носители, имеющие степень секретности "совершенно секретно", - 50%;

сведения и их носители, имеющие степень секретности "секретно", - 30%.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее в Минобороны назвали новый размер денежного довольствия военных. В частности, с 1 января выплата военнослужащим рядового состава по контракту первого года службы составляет не менее 10 тысяч гривен в месяц.