Кабмин урегулировал компенсации работникам режимно-секретных органов

Таким работникам установили компенсации до 60% от должностного оклада
Кабинет министров Украины урегулировал вопрос повышения компенсаций работникам режимно-секретных органов, которые исполняют обязанности с доступом к государственной тайне. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.
Сегодняшним постановлением вносятся изменения в положение о видах, размерах и порядке компенсации в связи с работой, которая предусматривает доступ к государственной тайне, работникам режимно-секретных органов в законодательной, исполнительной и судебной власти, органах прокуратуры, местного самоуправления и т.д.
Установлена надбавка к окладам (тарифным ставкам) в зависимости от степени секретности информации в следующих размерах:
Фото: постановление Кабмина
Напомним, ранее в Минобороны назвали новый размер денежного довольствия военных. В частности, с 1 января выплата военнослужащим рядового состава по контракту первого года службы составляет не менее 10 тысяч гривен в месяц.