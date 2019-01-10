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Кабмін врегулював компенсації працівникам режимно-секретних органів

Новини » Суспільство    10.01.2019 - 15:14
Кабмін врегулював компенсації працівникам режимно-секретних органів
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Таким працівникам встановили компенсації до 60% від посадового окладу

Кабінет міністрів України врегулював питання підвищення компенсацій працівникам режимно-секретних органів, які виконують обов'язки з доступом до державної таємниці. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Сьогоднішньою постановою вносяться зміни до положення про види, розміри і порядок компенсації у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці, працівникам режимно-секретних органів законодавчої, виконавчої і судової влади, органи прокуратури, місцевого самоврядування і т. д.

Встановлено надбавку до окладів (тарифних ставок) залежно від ступеня секретності інформації в наступних розмірах:

  • відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "особливої важливості", - 60%;
  • відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "цілком таємно", - 50%;
  • відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "таємно", - 30%.

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше в Міноборони назвали новий розмір грошового забезпечення військових. Зокрема, з 1 січня виплата військовослужбовцям рядового складу за контрактом першого року служби складає не менше 10 тисяч гривень на місяць.

 

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