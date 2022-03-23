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Кабмин упростил ввоз гуманитарной помощи через таможенную границу Украины

Новина українською →
Украина, Среда 23 марта 2022 09:51
Кабмин упростил ввоз гуманитарной помощи через таможенную границу Украины Фото: гуманитарную помощь в Украину будет доставлять проще (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров урегулировал вопрос пропуска гуманитарной помощи через таможенную границу Украины в условиях военного положения. Товары будут признаваться гуманитарной помощью по декларативному принципу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 22 марта 2022 г. № 344.

Согласно постановлению, пропуск через таможенную границу Украины гуманитарной помощи от доноров (в значении закона "О гуманитарной помощи") проводится по месту пересечения таможенной границы путем подачи декларации без применения мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности.

"Товары... признаются гуманитарной помощью по заявительному принципу без принятия соответствующего решения специально уполномоченных государственных органов по вопросам гуманитарной помощи", - говорится в решении.

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