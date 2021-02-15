Уряд спростив умови програми доступної іпотеки: що змінилося

З Порядку виключається визначення категорій осіб, які можуть бути позичальниками. А саме: тепер, щоб стати учасником програми "Доступна іпотека" під 7%, необов’язково перебувати на квартирному обліку, бути молодою сім’єю, внутрішньо переміщеною особою, науково-педагогічним працівником, медиком чи працівником бюджетної сфери.

Також скасовано вимогу щодо неперевищення забезпечення житлом на рівні 13,65 кв. метра на одного члена сім’ї або проживання в гуртожитку мешканцями аварійних та ветхих будинків.

Згідно зі змінами на отримання державних коштів зможуть розраховувати будь-які громадяни, які не мають у власності чи власності сім’ї об’єктів житлової нерухомості та/або чинних договорів з фінансування (інвестування) будівництва житлової нерухомості та/або майнових прав на об’єкти незавершеного будівництва житлової нерухомості, якщо їх загальна площа перевищує 50 кв. метрів на одинокого громадянина чи сім’ю з двох осіб та 20 кв. метрів - на кожного наступного члена сім’ї.

Окрім того, збільшується максимально допустимий розмір середньомісячного сукупного чистого доходу позичальника та членів його сім’ї з 5-кратного до 10-кратного розміру місячної середньої заробітної плати у відповідному регіоні України, де розташований предмет іпотеки.