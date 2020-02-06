Кабмин упростил регистрацию земельных участков

С 6 февраля в Украине заработала бесплатная функция проверки обменных XML-файлов, необходимых для регистрации земельных участков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Алексея Гончарука.

Как пояснил премьер, обменный XML-файл - это электронный документ, на основе которого вносятся сведения в систему Государственного земельного кадастра. Он формируется и подписывается электронной цифровой подписью сертифицированного инженера-землеустроителя.

"Отныне, если вы подаете документы для регистрации земельного участка, ваш файл может быть автоматически проверен программой и вы получите обратную связь с перечнем ошибок, которые вы допустили. Раньше люди могли месяцами не получать ответа, а в случае обратной связи им не сообщалось о том, какую именно ошибку в файле они допустили", - отметил Гончарук.

Кроме того, при подаче электронного заявления на государственную регистрацию земельного участка будет возможность сделать ссылку на протокол проверки обменного файла. Также есть возможность по QR-коду проверить валидность файла.

По словам Гончарука, соответствующее решение снизит уровень отказов в регистрации земельных участков до 4%.

"Это еще один шаг к прозрачной работе Госгеокадастра и устранению коррупционных рисков. Вместе с открытыми в начале года координатами, которые разрешили, кстати, ликвидировать теневой рынок с годовым оборотом в 250 млн грн - отказы в регистрации земельного участка по выдуманным причинам уйдут в прошлое", - отметил Гончарук.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра открыла расширенные данные о земельных участках.