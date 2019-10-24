Кабмин упростил регистрацию иностранных представительств в Украине

Кабинет министров принял разработанное Минюстом постановление "О некоторых вопросах регистрации представительств иностранных субъектов хозяйственной деятельности в Украине", которое существенно облегчает возможность открытия иностранными компаниями представительства на территории Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Так, документом предусматривается, что плата за регистрацию представительства иностранного субъекта хозяйствования в Украине будет снижена с 2500 долларов США до 1 прожиточного минимума для трудоспособных лиц (в 2019 году - 1921 грн). Кроме того, срок регистрации представительства сокращается с 60 до 20 рабочих дней. Важно при этом отметить, что для иностранных субъектов хозяйственной деятельности, которые являются резидентами государства-агрессора, регистрация представительства в Украине будет стоить 30 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц и продлится до шестидесяти рабочих дней со дня подачи документов.

"Мы упрощаем регистрацию представительств иностранных субъектов хозяйствования в Украине, ведь устранение барьеров для иностранных инвестиций является фундаментом экономического развития. Уверен, эти изменения создадут благоприятные условия для присутствия иностранных компаний в Украине, увеличат количество инвестиций в нашу экономику и повысят деловую активность", - отметил министр юстиции Денис малюська.

Напомним, Кабинет министров Украины упростит регистрацию фактов рождения и смерти на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как писало РБК-Украина, правительство одобрило законопроект "Об отказе от заявления Украины к Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров".