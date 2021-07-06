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Кабмин упростил проверку автомобилей в Украине

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Украина, Вторник 06 июля 2021 13:50
Кабмин упростил проверку автомобилей в Украине Фото: в Украине упрощают проверку авто (freepik.com)
Автор: Юлия Струк

Министерство цифровой трансформации сообщает, что проверить автомобиль в Украине станет проще. На Едином государственном вебпортале открытых данных станут доступны VIN-коды зарегистрированных транспортных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

"Сведения о транспортных средствах и их владельцах https://bit.ly/3hdbuiu - самый популярный набор данных на Едином государственном вебпортале открытых данных. С августа 2018 года его просмотрели более 440 тысяч раз, а загрузили более 200 тысяч", - указано в сообщении.

Ранее набор публиковался без VIN-кодов - уникального номера автомобиля, состоящего из 17 цифр.

"С 1 июля Министерство внутренних дел опубликовало набор данных вместе со сведениями о VIN-коде. Теперь доступна информация о транспортных средствах, зарегистрированных с 1 января 2021 года - свыше 820 тысяч", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в сочетании VIN-кода зашифрована информация о производителе, характеристиках автомобиля и годе его выпуска. Они используются во всем мире по единому стандарту. Данные VIN-кода позволяют:

  • идентифицировать каждую машину в мире и получить базовую информацию о ней;
  • проверить подлинность технического паспорта, чтобы мошенники не использовали поддельные номера и документы;
  • узнать точную дату растаможивания авто;
  • понять точное количество предыдущих владельцев.

"Вскоре популярные сервисы проверки авто интегрируют информацию в свои ресурсы. Этот процесс будет занимать считанные секунды", - добавили в Минцифры.

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