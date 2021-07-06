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Кабмін спростив перевірку автівок в Україні

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Україна, Вівторок 06 липня 2021 13:50
Кабмін спростив перевірку автівок в Україні Фото: в Україні спрощують перевірку авто (freepik.com)
Автор: Юлія Струк

Міністерство цифрової трансформації повідомляє, що перевірити автівку в Україні стане простіше. На Єдиному державному вебпорталі відкритих даних стануть доступні VIN-коди зареєстрованих транспортних засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

"Відомості про транспортні засоби та їхніх власників https://bit.ly/3hdbuiu - найпопулярніший набір даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних. З серпня 2018 року його переглянули понад 440 тисяч разів, а завантажили понад 200 тисяч", - вказано у повідомленні.

Раніше набір публікувався без VIN-кодів - унікального номера автомобіля, що складається з 17 цифр.

"З 1 липня Міністерство внутрішніх справ опублікувало набір даних разом із відомостями про VIN-код. Наразі доступна інформація про транспортні засоби, які були зареєстровані з 1 січня 2021 року, - понад 820 тисяч", - сказано у повідомленні.

Підкреслюється, що у комбінації VIN-коду зашифрована інформація про виробника, характеристики автомобіля та рік його випуску. Вони використовуються в усьому світі за єдиним стандартом. Дані VIN-коду дозволяють:

  • ідентифікувати кожну машину у світі й отримати базову інформацію про неї;
  • перевірити справжність технічного паспорта, щоб шахраї не використовували підробні номери або документи;
  • дізнатися точну дату розмитнення авто;
  • зрозуміти точну кількість попередніх власників.

"Незабаром популярні сервіси перевірки авто інтегрують інформацію до своїх ресурсів. Цей процес займатиме лічені секунди", - додали у Мінцифри.

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