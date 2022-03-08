Кабмин упростил процедуру перевозки международных грузов для военнообязанных мужчин, - МИУ

Для получения разрешения перевозчик должен обратиться с данными о водителях в Министерство инфраструктуры, в областной или городской военной администрации.

Автоперевозчики, которые имеют лицензию на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок, могут подать письменное обращение или получить разрешение с помощью электронного кабинета перевозчика Системы "Путь" ("Заявка на пересечение 18-60").

"Министерство инфраструктуры берет на себя обязательство оформлять все необходимые документы в течение двух часов с момента получения уведомления от перевозчика. Обращаем внимание, что ответственность за возвращение водителя на территорию Украины после выполнения перевозки лежит на перевозчике", - уточняют в ведомстве.

Получить консультацию по перевозке гуманитарных грузов через государственную границу и внутри страны можно ежедневно с 08:00 до 17:00 через многоканальную телефонную линию: + 38 (044) 334 43 04.

Обращение о бронировании военнообязанных водителей необходимо направлять письмом в формате pdf и word на электронный адрес zmiu98916@gmail.com.

В письме обязательно надо указать: наименование и адреса предприятия, учреждения, организации; название территориального центра и социальной поддержки по месту расположения предприятия, учреждения или организации, а также название территориального центра и социальной поддержки по месту пребывания военнообязанного на воинском учете.

Форма приложения к письму определена постановлением КМУ № 194 от 03.03.2022 года.