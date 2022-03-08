Уряд спростив процедуру перевезення міжнародних вантажів для військовозобов’язаних чоловіків, - МІУ

Для отримання дозволу перевізник має звернутись з даними про водіїв до Міністерства інфраструктури, до обласної або Київської міської військової адміністрації.

Автоперевізники, які мають ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень, можуть подати письмове звернення або отримати дозвіл за допомогою електронного кабінету перевізника Системи "Шлях" ("Заявка на перетин 18–60").

"Міністерство інфраструктури бере на себе зобов’язання оформляти усі необхідні документи протягом двох годин з моменту отримання повідомлення від перевізника. Звертаємо увагу, що відповідальність за повернення водія на територію України після виконання перевезення лежить на перевізнику", - уточнюють у відомстві.

Отримати консультацію щодо перевезень гуманітарних вантажів через державний кордон та всередині країни можна щодня з 08:00 до 17:00 через багатоканальну телефонну лінію: + 38 (044) 334 43 04.

Звернення щодо бронювання військовозобов’язаних водіїв необхідно надсилати листом у форматі pdf та word на електрону адресу zmiu98916@gmail.com.

У листі обов’язково треба вказати: найменування та адреси підприємства, установи, організації; назву територіального центру та соціальної підтримки за місцем розташування підприємства, установи або організації, а також назву територіального центру та соціальної підтримки за місцем перебування військовозобов’язаного на військовому обліку.

Форма додатку до листа визначена постановою КМУ № 194 від 03.03.2022 року.